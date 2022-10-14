مافيش صاحب يتصاحب.. ضبط شخص اختطف صديقه وقتله بسبب خلافات مالية بأسوان

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بإختطاف وقتل أحد الأشخاص لوجود خلافات مالية بينهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة المركز) بغياب (نجله) عن مسكنهما عقب خروجه رفقة صديقه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) ، وتلقيه عدة إتصالات هاتفيه من نجله وصديقه مفادها "أن نجله مدين بمبلغ مالى لصديقه لوجود معاملات مالية بينهما" ، وطلبا منه سداد المبلغ المالى المشار إليه ، وعقب ذلك تبين له غلق هاتف نجله وإتهم صديقه بإختطافه وإحتجازه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان ، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (صديقه المشار إليه "له معلومات جنائية " - 3 آخرين " لأحدهم معلومات جنائية" - وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية) ، حيث قاموا باستدراج المجنى عليه من محل البلاغ باستخدام سيارة ملاكى "مُحددة " للخلافات المالية المشار إليها، وتوجهوا به إلى إحدى المزارع " خاصة بأحد المتهمين" والكائنة بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته مما أدى إلى وفاته، وقاموا بإخفاء الجثة بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، كما أرشدوا عن مكان جثة المجنى عليه بمكان إخفائها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.