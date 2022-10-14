اليوم السابع
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مؤسس مبادرة سطح أخضر: من الممكن تحقيق اكتفاء ذاتى من كل المحاصيل الزراعية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 11:14 ص
مؤسس مبادرة سطح أخضر: من الممكن تحقيق اكتفاء ذاتى من كل المحاصيل الزراعية مساحات خضراء
كتب محمد شعلان

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أكد المهندس أحمد جابر، مسئول ملف الجامعة الخضراء بجامعة الأزهر ومؤسس مبادرة سطح اخضر، أن الهدف من المبادرة التغلب على نقص المساحة الخضراء فى مصر، قائلا: "عندنا نقص شديد فى المساحات الخضراء فى مصر وبنقول أننا ممكن نحول الأسطح إلى أماكن خضراء بدل من استخدامها مكان تخزين تضر بيئيا".

 

وأضاف المهندس أحمد جابر، فى لقاء ببرنامج "8 الصبح"، على قناة dmc، أنه من الممكن تحقيق اكتفاء ذاتى من كل المحاصيل التى تحتاجها مصر سواء خضر أو فاكهة أو حتى نباتات الزينة من خلال التوسع فى المساحة الخضراء.

 

وتابع: "ملف الجامعة الخضراء بجامعة الازهر أحد مهامنا والمهم أنها تلفت الانتباه إلى القضايا البيئية وتوصل أنها تقلل الانبعاثات الكربونية من الحرم الجامعى ونجعلها قريبة من الصفر أو تكون الانبعاثات الكربونية مساوية لما تمتصه المساحة الخضراء من الكربون، ولازم نهتم بمحاور البنية التحتية والنقل والمخلفات أو النفايات والمياه والبحث العلمي".


التغيرات المناخية

سطح اخضر

مبادرة سطح اخضر

زراعة الخضر والفاكهة



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