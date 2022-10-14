لسد العجز.. فتح باب العمل بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا بقنا

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، عن فتح باب العمل بنظام الحصة من غير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية، وفقا للضوابط الواردة بالكتاب الدورى الصادر عن وزارة التربية، بحيث لا تتجاوز القيمة 20 جنيها للحصة الواحدة على أن تقوم مديرية التربية والتعليم بقنا، بحصر العجز الفعلى فى التخصصات بالمواد الدراسية الأساسية بكل إدارة تعليمية.

وأوضح السيد، أنه سيتم صرف المبلغ المالى للمتطوع للعمل بالحصة بموجب كشف معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة 20 جنيه للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة، كما لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به للعمل بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا، لافتا أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة فى مجال التدريس أولا ثم يتم المفاضلة بين المتقدمين، على أن يتم قبول ملفات المتقدمين وفقا للتوزيع الجغرافى بكل إدارة تعليمية وتكون الأولوية لأبناء القرى والمراكز التى تعانى من عجز فى المواد الدراسية الأساسية، علي أن تتولي كل إدارة تعليمية تلقي أوراق المتقدمين واستفساراتهم بحسب التخصصات المطلوبة وبحسب الضوابط المحددة .

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد حددت الأوراق المطلوبة للتعاقد للعمل بالحصة، وهى طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية وأصل شهادة المؤهل الدراسى و4 صور منه وتقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة فى التدريس و4 صور من البطاقة الشخصية ثم يوقع المتطوع للعمل بالحصة إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.