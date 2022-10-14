لجنة 6 يناير تعرض فيديو لنانسى بيلوسى وقت اقتحام مبنى الكابيتول

كتبت ريم عبد الحميد

عرضت لجنة 6 يناير بمجلس النواب الأمريكى المعنية بالتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس مقطع فيديو فى جلستها الأخيرة الأربعاء، أظهرت حالة الذهول التى انتابت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى أثناء اقتحام حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول وقت انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.

وبحسب ما ذكرت أسوشيتدبرس، فإنه فى الوقت الذى اقتحم فيه المشاغبون مبنى الكابيتول فى 6 يناير 2021، كانت بيلوسى تختبئ فى موقع آمن وتحاول القيام بما يتطلبه منه عملها، وهو تولى مسئولية إدارة الموقف.

وقال بيلوسى لزملائها: هناك مخرج ما، يمكننها الحفاظ على الشعور بأن الناس لديهم بعض الأمن أو الثقة بأن الحكومة يمكن أن تعمل وتستطيع انتخاب رئيس الولايات المتحدة. وبعد ذلك، يدخل صوت مجهول بأخبار مقلقة، وهى أن المشرعين فى مجلس النواب بدأوا يضعون أقنعة الغاز المسيل للدموع استعدادا لاقتحام. وبعد أن أصابها الذهول، طلبت بيلوسى من السيدة أن تعيد ما قالت.

وقالت بيلوسى غير مصدقة للقيادى الديمقراطى النائب جيم كليبرن "هل تصدق هذا". كان هذا حوالى الساعة الثالثة إلا ربع مساءً، وأدى الاقتحام العنيف إلى تعطيل التصديق المخطط له على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، واستغرق الأمر ساعات قبل أن يتم تأمين المبنى.

وكانت لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق فى الهجوم ضد مبنى الكابيتول، والذى وقع فى 6 يناير 2021، قد صوتت الخميس بالإجماع على أمر استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، الخميس، أن التصويت كان بالإجماع، ما سيضطر معه الرئيس السابق الآن إلى الإدلاء بشهادته للجنة حول أحداث الكونجرس المُشار إليها والتي شهدت مقتل 5 أشخاص وإصابة المئات، بما في ذلك عدد من ضباط إنفاذ القانون.