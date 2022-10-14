اليوم السابع
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كيف نجح مدير أمن الفيوم فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية؟.. التفاصيل

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:28 م
كيف نجح مدير أمن الفيوم فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية؟.. التفاصيل حملة إزالة - ارشيفية
الفيوم رباب الجالى

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حملات أسبوعية وغرف عمليات على مدار الساعة، لمواجهة أخطر الظواهر التى تواجه محافظة الفيوم خلال العقد الأخير، حيث نجحت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم فى شن حملات إزالة للعديد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية فى مختلف مراكز ومدن محافظة الفيوم.

كما نجحت مديرية أمن الفيوم، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية فى استرداد العديد من قطع الأراضى المملوكة للدولة، والتى شهدت حالات تعدى من قبل بعض المواطنين فى مراكز اطسا وطامية ويوسف الصديق وسنورس.

ووفقا لتقارير رصدتها غرفة عمليات الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الفيوم، تمكنت مديرية الأمن خلال الفترة الأخيرة فى إزالة العديد من المبانى المخالفة على مجرى الترع التابعة لوزارة الرى، وكذلك على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية.

وآخر هذه الحملات التى قامت بها مديرية أمن الفيوم تحت إشراف اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم كانت خلال الساعات الماضية، بالتصدى لحالات تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وتم إزالة المخالفات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتصدت الحملة لحالات تعد على الأراضي الزراعية، بعزبة عيسى هلال بقرية منشأة بنى عتمان، وتم رد الشئ لأصله، ومصادرة مواد البناء، كما تم التصدى لحالات تعد، عبارة عن شدة خشبية لإنشاء أعمدة خرسانية  بقرية ترسا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

 


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