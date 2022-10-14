اليوم السابع
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الجمعة، 14 أكتوبر 2022 04:02 ص
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت 170 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 04:00 ص
كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت 170 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة كوريا الشمالية - أرشيفية
وكالات

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قال جيش كوريا الجنوبية، الجمعة، إن بيونج يانج أطلقت 170 طلقة مدفعية على المنطقة العازلة مع سول في انتهاك لاتفاق 2018 بين الكوريتين.

وأعلن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية عن إدانته الشديدة ما وصفه بالأعمال العدائية لبيونج يانج، والتي شملت نيران المدفعية وإرسال الطائرات الحربية وإطلاق الصواريخ، محذراً من أن ذلك يزيد من حدة التوتر العسكري بين البلدين، حسبما نقلت وكالة "يونهاب".

ويأتى ذلك وسط توترات عسكرية متصاعدة في شبه الجزيرة على وقع سلسلة من تجارب الأسلحة التي أجرتها بيونج يانج. 

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أعلنت سابقا الخميس عن تحليق 12 طائرة حربية تابعة لكوريا الشمالية على مقربة من حدودها.

 

بيونج يانج

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

سول



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