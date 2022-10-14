قافلة طبية مجانية تقدم الرعاية الصحية لـ1449 حالة فى العريش وبئر العبد

الغربية - فريق المحافظات

أنهت القافلة الطبية التى نظمتها جامعة طنطا بالتعاون مع مجلس الوزراء إلى مدينتى "العريش" و"بئر العبد" بمحافظة شمال سيناء، أعمالها فى تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمرضى بالقرى الأكثر احتياجا، على مدار 4 أيام متتالية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومديرية الشئون الصحية.

وقال الدكتور محمود ذكى، بأن القافلة قدمت الرعاية الطبية لـــ 1449 حالة وصرفت الدواء بالمجان لجميع الحالات، موضحاً أن هذه القافلة تأتي استكمالاً لخطة الجامعة بتنفيذ القوافل الطبية الموسعة بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات الحدودية، لتعظيم دور الجامعة فى المشاركة المجتمعية، الذى يعد أحد أبرز استراتيجيات الجامعة، وخاصة في المجال الطبي، لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين .

وأكد الدكتور محمود سليم، أن القافلة تأتى بالتزامن مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، موضحاً أن القافلة تدعم دور جامعة طنطا فى الخدمة المجتمعية وتقديم الخدمات الطبية للقري الاكثر احتياجا، حيث تعد هذه القافلة الخامسة التى نظمتها للمناطق النائية خارج المحافظة خلال شهرين، إضافةً إلى تنظيم قافلة أخرى فى التوقيت ذاته داخل المحافظة لمدينة سمنود.

وأضاف الدكتور محمود سليم أن أعمال القافلة استمرت 4 أيام على التوالى فى 4 عيادات للقلب والأوعية الدموية والنفسية والعصبية وعيادة لطب الأطفال وعيادة للأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب إجراء الجراحات العامة وجراحات التجميل وجراحات الأطفال، وجراحات العيون، وإجراء الفحوصات التشخيصية لهم من خلال التحاليل وأجهزة الأشعة، كما تم إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة فى مختلف التخصصات.

وأشار الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بالجامعة إلى أن مشاركة كلية الطب فى هذه القافلة تأتى تأكيداً على أن دور الكلية ليس فقط تعليم الطلاب ولكن يمتد يشمل خدمة المجتمع المحيط، وترسيخ روح التعاون والتكاتف بين كل المؤسسات، مثمناً جهود الفريق الطبي الذى عمل على مدار 4 أيام لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بالمناطق النائية.

وأوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي على عدد 700 حالة فى تخصص الرمد وجراحات العيون، وإجراء كشف "إيكو –كاريوجرافى" لعدد 108 حالات، والكشف على 196 حالة فى تخصص القلب، إلى جانب توقيع الكشف الطبي على 332 حالة بعيادة النفسية والعصبية، وإجراء 10 حالات رسم مخ، و33 حالة فى أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وإجراء 70 عملية جراحية فى التخصصات المتاحة بالقافلة.