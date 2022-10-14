فى شهر التوعية.. 9 أنواع لسرطان الثدى أخطرهم الثلاثى السلبى

كتبت فاطمة ياسر

من المعروف أن هناك مراحل لسرطان الثدى، لكن هل تعلم أن هناك 9 أنواع له؟ نعم هذا ما أكدته التقرير المنشور عبر موقع VERYWELLHEALTH، مشيرا إلى أن كل نوع يمكن العثور عليه وتشخيصه فى أجزاء من الثدى، ويؤثر كل نوع من سرطان الثدى على خلايا مختلفة فى الجسم، وهذا يساعد على تحديد مدى سرعة نمو السرطان وانتشاره، وخطة العلاج، وأنواع سرطان الثدى هى: وفى شهر التوعية بسرطان الثدى نتعرف على أنواعه.. 1- سرطان القنوات الموضعى ويتم اكتشافه فى المراحل الأولى من الإصابة، ويكون موضعيا أى فى مكان محدد، وينقسم لجزأين هما: ويتم اكتشافه فى المراحل الأولى من الإصابة، ويكون موضعيا أى فى مكان محدد، وينقسم لجزأين هما:

- سرطان الأقنية الموضعي، ويتضمن خلايا غير طبيعية توجد في قناة الحليب، لكنها لا تنتشر خارج القناة إلى أنسجة الثدي الأخرى.

- السرطان الفصيصي الموضعي، يتم اكتشاف خلايا غير طبيعية في الثدي، لكنها لا تنتشر إلى أنسجة الثدى المحيطة.