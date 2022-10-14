فى شهر التوعية.. 9 أنواع لسرطان الثدى أخطرهم الثلاثى السلبى

من المعروف أن هناك مراحل لسرطان الثدى، لكن هل تعلم أن هناك 9 أنواع له؟ نعم هذا ما أكدته التقرير المنشور عبر موقع VERYWELLHEALTH، مشيرا إلى أن كل نوع يمكن العثور عليه وتشخيصه فى أجزاء من الثدى، ويؤثر كل نوع من سرطان الثدى على خلايا مختلفة فى الجسم، وهذا يساعد على تحديد مدى سرعة نمو السرطان وانتشاره، وخطة العلاج، وأنواع سرطان الثدى هى:
وفى شهر التوعية بسرطان الثدى نتعرف على أنواعه..
1- سرطان القنوات الموضعىويتم اكتشافه فى المراحل الأولى من الإصابة، ويكون موضعيا أى فى مكان محدد، وينقسم لجزأين هما:
لذا هذا النوع لا يشكل خطرا علي المصاب بسرطان الثدي لأنه يصبح كامن في مكان الإصابة.
2- سرطان القنوات الغازية
يعد أكثر أنواع سرطان الثدى انتشارا، حيث يمثل من 70 إلى 80% من المصابين بسرطان الثدي، ويصاب به الشخص عندما يبدأ السرطان في مجرى الثدي وينتشر إلى أنسجة الثدي الأخرى.
3- سرطان الفصيص الغازى
يبدأ فى الغدد المنتجة للحليب فى الثدى، ويمكن أن ينتشر بعد ذلك فى جميع أنحاء الجسم.
4- سرطان الثدى الثلاثى السلبى
هذا النوع يعد شرسا ويشكل من 10 إلى 15% من جميع سرطانات الثدى، وينمو هذا السرطان وينتشر بشكل أسرع من الأشكال الأخرى لسرطان الثدى الغازى، لذا فهو شرس للغاية.
5- سرطان الثدى الالتهابى
هذا النوع غير شائع، حيث يمثل من 1 إلى 5% فقط من جميع سرطانات الثدى، ويتم خلال هذا النوع سد الخلايا السرطانية الأوعية الليمفاوية فى الجلد، والنتيجة هى ظهور الثدى باللون الأحمر أو الأرجوانى أو الملتهب، يصعب تشخيص ذلك النوع، لأنه لا يشبه أنواع السرطان الأخرى لأنه لا يحتوى على كتلة بالثدي تظهر في صورة الماموجرام.
6- مرض باجيت فى الثدى
يمثل أقل من 5% من جميع سرطانات الثدي وينطوي على تجمع الخلايا السرطانية في الحلمة أو حولها.
7- الساركوما الوعائية للثدى
نوع نادر من السرطان يبدأ فى الخلايا البطانية التي تبطن الدم والأوعية الليمفاوية.
8- ورم فيلوديس
يمثل أقل من 1% من جميع أورام سرطان الثدى، وينمو بسرعة، لكنه لا ينتشر عادةً خارج الثدى.
9- سرطان الثدى عند الرجالنادر الحدوث حيث يمثل أقل من 1% من جميع سرطانات الثدى، وأعراضه عند الرجال هي، ألم في الحلمة، الحلمة المقلوبة، تضخم في الغدد الليمفاوية، تقرحات علي الحلمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة