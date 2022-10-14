فقد بصره وأنار الله بصيرته.. إبراهيم يحفظ القرآن الكريم بالسماع ويتلوه بالمناسبات.. صور

قنا صابر سعيد

ولد في ظلام لكنه استمد من نور بصيرته الطريق الذى يمشى عليه، فوهبه الله حب القرآن والإنشاد وحفظ آيات من القرآن يرددها بين الطلاب فى المدرسة ومع والديه فى المنزل، حتي مشاركته فى احتفالية لذوى الهمم من المكفوفين ليجذب بروحه وخفة دمه أنظار الحاضرين، ثم يتلو ما تيسر من القرآن الكريم على أسماعهم ليلقى إعجاب كل من حضر، ورغم صعوبة السير إلا أنه يفضل الذهاب إلي مسجد قريته الجنوبية بئر عنبر التى تتبع مركز قفط جنوب محافظة قنا.



بعلامات الرضا والصبر يحافظ إبراهيم على خطط أسبوعية، كما يذهب إلى المدرسة برفقة أحد أفراد أسرته وأصدقائه ليتعلم الكثير فى مدرسة النور للمكفوفين، ويبدأ منذ الصف الثانى الابتدائي في تعلم طريقة برايل للقراءة التى ساعدته على القراءة فى عدة مجالات وإتقانها وتميزه بها، ثم يستمع الطالب إلي القراء المفضلين عبر الهاتف المحمول أو الراديو ويردد آيات من القرآن لحفظها مع مراجعتها مرة أخرى عند الحديث مع معلم يحفظه القرآن الكريم من أبناء قريته وآخر من إحدى الجمعيات فى مدينة قنا.





قال إبراهيم سعيد، من قرية بئر عنبر بقنا، إنه يدرس فى مدرسة النور للمكفوفين بالمرحلة الإعدادية، ويذهب أسبوعيا برفقة أحد أفراد أسرته مع الطلاب من أبناء قريته والمركز، وساعدته المدرسة فى التعلم وإيجاد طريقة برايل التى تعلمها فى أسبوع، أيضا حب القرآن الكريم والإنشاد الدينى والبدء فى حفظ القرآن الكريم.



وأوضح سعيد، أن هناك عدد من أفراد أسرته ولدوا فاقدين البصر وهو واحد منهم، وأخبر الطبيب والده أن ذلك شئيا وراثيا لذلك سلم الوالدان أمرهم لقضاء الله واهتمت والدته بموهبته فى قراءة القرآن الكريم وحبه للاستماع للقرآن من خلال التليفون أو الراديو، ومن القراء الذين يستمع لهم الشيخ محمود الشحات أنور.





وأشار إبراهيم سعيد، أن فقدان بصره لم يسبب له معاناة بل يعيش حياة طبيعية مع الأصدقاء والأسرة، ويحفظ القرآن الكريم عن طريق الاستماع ويتابع أحد المحفظين للقرآن الكريم مع الطالب، بالإضافة إلي أحد أفراد الجمعيات بقنا ومتابعة معدل وصوله في حفظ القرآن الكريم علي مدار الشهر، لافتا أنه يحافظ علي صلاته في المسجد القريب من منزلهم وبتمنى أن يصبح قارئ في الإذاعة المصرية.



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