"فضائل الصلاة على النبى".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب على عبد الرحمن

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، مع الالتزام بأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ترجمة موضوع خطبة الجمعة اليوم إلى عدد من اللغات الأجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، ضمن خطة الوزارة نشر ترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين إمام مسجد النصر الكبير بالمنصورة بأداء خطبة الجمعة اليوم، والتى ينقلها التلفزيون المصري من مسجد التوحيد بكفر ميت فارس بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

فى سياق متصل نشرت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موضوعات خطب شهر ربيع الآخر 1444هـ، على النحو التالى: "الجمعة الأولى : 28/ 10/ 2022 - أخلاقيات البيع والشراء، الجمعة الثانية : 4 / 11 / 2022 - الحفاظ على البيئة مسئولية دينية ووطنية وإنسانية، الجمعة الثالثة : 11 / 11 / 2022 - التعايش السلمي: منطلقاته وآثاره، الجمعة الرابعة : 18/11/2022 - الكسب الحلال.