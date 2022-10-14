اليوم السابع
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الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:11 م
أكرم القصاص
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فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة غدا.. تعرف علي السبب

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 11:36 ص
فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة غدا.. تعرف علي السبب قطع الكهرباء ـ أرشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى  عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

وأكد مركز عمليات البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربى عن مناطق  مجلس المدينة، وشارع باتا، و شدوان عبد الفتاح، شدوان صن رايز، ورويال،  نسمة أمل، وتدعيم الموظفين، وذلك غداً السبت من الساعة 9 صباحا حتي الثانية ظهرا 

كما أفاد مركز عمليات المحافظة بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن تقسيم النجدة، ومحطة وطينة، والضرائب العقارية، و المدرسة اليابانية، والعيادات الطبية بشرطة النجدة ، وذلك بعد غدا الاحد ، وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

 

 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

فصل التيار الكهربى

صيانة المحولات الدورية

الغردقة



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