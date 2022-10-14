فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة غدا.. تعرف علي السبب

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن مركز عمليات البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

وأكد مركز عمليات البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربى عن مناطق مجلس المدينة، وشارع باتا، و شدوان عبد الفتاح، شدوان صن رايز، ورويال، نسمة أمل، وتدعيم الموظفين، وذلك غداً السبت من الساعة 9 صباحا حتي الثانية ظهرا

كما أفاد مركز عمليات المحافظة بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن تقسيم النجدة، ومحطة وطينة، والضرائب العقارية، و المدرسة اليابانية، والعيادات الطبية بشرطة النجدة ، وذلك بعد غدا الاحد ، وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.