"فتيات فى أدوار قيادية".. وزير القوى العاملة يطلع "مريم" على ملفات الوزارة

كتبت آية دعبس

استقبل حسن شحاتة وزير القوى العاملة بمكتبه بديوان عام الوزارة مريم حسام ذات الـ 17 عامًا الطالبة بالثانوية العامة، وذلك فى إطار مبادرة " فتيات فى أدوار قيادية " التى أطلقتها هيئة بلان إنترناشيونال عالميا فى عام 2016 لتعزيز حق الفتيات فى تقلد المناصب القيادية وتنفذ فى مصر بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى وسفارة كندا بالقاهرة منذ عام 2018.

وجاء فى بيان صحفى عن الوزارة اليوم الجمعة أن الوزير التقى بـ " مريم "، واطلعها على الملفات الخاصة بعمل الوزارة والبرامج والمبادرات المنفذة، حيث أجاب على أسئلتها بشأن ملف التدريب المهنى والذى أبدت به اهتماما بالغا حول وسائل وأماكن التدريب الموجودة داخل القاهرة والتى تقدم برامج تدريبية للشباب من الجنسين ودور الوزارة الهامة فى مكافحة ومنع عمالة الأطفال داخل المنشآت .

وسأل الوزير، الفتاة مريم عن أحلامها وطموحها التى تسعى إلى تحقيقه فى المستقبل من حيث الكلية التى ترغب فى الالتحاق بها، وأملها بعد التخرج والوظيفة التى تريد الالتحاق بها، حيث اشارت "مريم" إلى أن طموحها الالتحاق بكلية التجارة والعمل بها بعد التخرج من حيث انها الكلية الأكثر إنتشاراً وطلباً فى المجتمع المصرى، وعن هواياتها اضافت انها تهوى التمثيل وقامت بالعديد من التجارب فى هذا الشان بحى الاسمرات فى فرق مسرحية .

كما شهد اللقاء تناول الحديث عن ملف التفتيش العمالى التابع للوزارة على المنشأت فيما يخص عمل الأطفال، وإجراءات التدرج والتدريب التى أقرها القانون لتلك الفئة، وعوامل الحماية والرعاية التى تقدمها وزارة القوى العاملة للمناطق الأكثر إحتياجاً، وكذلك أساليب وآليات التوعية والتثقيف التى تقوم بها الاجهزة التابعة لها .

وفى نهاية اللقاء سلم الوزير الفتاة مريم شهادة تقدير مقدمة من شركة بلان انترناشيونال، ووجهها بالسعى لتحقيق أحلامها والمثابرة عليها لتكون عضواً صالحاً فى المجتمع تساعد فى تنميته وتكون نموذجاً لغيرها من الفتيات التى يحلمن بالحصول على وظائف قيادية فى المجتمع، بالاضافة إلى تبادله مكتبه مع الفتاة والتى بدورها عبرت عن سعادتها وفرحتها بذلك .

حضر اللقاء منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واسماء محمد مساعد مدير الشراكات بشركة بلان انترناشيونال، وبسنت سيد منسق مع مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتطوير المؤسسى " خدمة عامة " .

ويتزامن اللقاء مع الاحتفال باليوم العالمى للفتاة، والذى يتم الاحتفال به فى جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض إلقاء الضوء على عدم المساواة التى تواجهها بعض الفتيات وزيادة الوعى وإتاحة الفرص للفتيات والشابات، ومعالجة بعض المشاكل التى تواجهها المرأة مثل التعليم وحقوق الرعاية الصحية والحصول على الوظيفة وغير ذلك من المشاكل.