فتح المجمعات الاستهلاكية اليوم لاستمرار صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائى

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الجمعة، بالوجه القبلى فى صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، كذلك صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين حتى بعد انتهاء الفترة المحددة وكان آخرها 30 سبتمبر الماضى، إلا أن الوزارة قررت استمرار الخدمة، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخرون استراتيجي في البلاد لكافة السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.