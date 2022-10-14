اليوم السابع
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غلق وتشميع منشآت مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية فى حملة مكبرة بالهرم

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 10:30 ص
غلق وتشميع منشآت مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية فى حملة مكبرة بالهرم غلق وتشميع
كتبت - مرام محمد

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شنت إدارة شئون البيئة بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة بمشاركة إدارة الإشغالات، استهدفت المرور على المنشآت التي تمارس أنشطة بمواد خطرة بحي الهرم والتأكد من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية.

يأتى ذلك حفاظا على السلامة العامة، وذلك في إطار  تعليمات وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإشراف حسن موافي رئيس حي الهرم، واستكمالا للمجهودات والأعمال اليومية بتكثيف الحملات على المنشآت التي تمارس أنشطة خطرة وتمثل خطوره داهمة على السلامة العامة.  

وأسفرت الحملة عن ضبط وغلق ورش ومحلات مخالفة ومجبس كرتون ومصنع مراتب ومواد بلاستيكية، لمزاولتها أنشطة بدون ترخيص وإزعاجها الشديد للمواطنين بشارع حلمي الدالي من شارع المنشية وشارع محمد عبد المجيد من المنشية، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحى.

وفي سياق متصل، نفذت إدارة المرافق، أعمال تطهير بالوعات الأمطار بشارع اللبيني هرم وتطهير بلاعات الأمطار بطريق الفيوم أمام مدخل طريق الواحات، بالإضافة إلى تركيب الطلمبات وتوصيل الكهرباء بنفق الهرم بشارع اللبيني.

ومن جانبه، تابع القطاع الشمالي، أعماله اليومية لحالة المدارس وانتظام دخول الطلاب وخروجهم دون معوقات بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ورفع المخلفات بمحيط المدارس والشوارع، بالإضافة إلى أعمال النظافة اليومية بمدينة الرحمن، حيث تم رفع 30 طن مخلفات.

 

تشميع مخالفات
تشميع مخالفات

 

عمليات الغلق والتشميع
عمليات الغلق والتشميع

 


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