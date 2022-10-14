عضو القابضة الكيماوية: الفرصة مواتية لزيادة صادرات الأسمدة والغاز لأوروبا

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس عماد حمدى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن الفرصة مواتية جدا؛ لزيادة الصادرات المصرية، خاصة إلى أوروبا التى تعانى من نقص حاد فى الطاقة وستعانى اكثر خلال فصل الشتاء المقبل لاسيما فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتى أثرت بشكل مباشر على مختلف القطاعات الصناعية والمدنية فى أوروبا.

أضاف عماد حمدى ل"اليوم السابع" أنه يمكن استغلال تلك الفرص وزيادة صادرات الأسمدة المصرية، بالإضافة إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعى إلى أوروبا للإستفاده من ارتفاع أسعار الأسمدة والغاز عالميا خلال الفترة الحالية.

‏أشار حمدى، إلى أنه من المهم لتحقيق هذا الهدف التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة فى مصر بشكل كبير والتركيز أيضا على ترشيد استهلاك الأسمدة بشكل كبير والسماح للشركات بزيادة الحصة، التى يمكن تنفيذها وإذا كان هناك إمكانية لتصدير 100% من إنتاج الشركات يتم تصديره، لأن ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا لن يستمر لفترة طويلة، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على الاقتصاد الوطنى ويوفر مليارات الدولارات، و"نحن فى أمس الحاجة إليها خلال الفترة العصيبة التى يمر بها الاقتصاد العالمي".

‏أوضح عماد حمدى أنه يمكن المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد نهاية الشهر الجارى بدعوة ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يفتح مجال الشراكات ‏بين الشركات المصرية والأوروبية، وإتاحة تدشين خطوط إنتاج لصالح الشركات الأوروبية ؛بهدف توفير ما تحتاجه أوروبا خلال هذه الفترة العصيبة.