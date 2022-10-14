ضمن أفضل 2% من علماء العالم.. اعرف مؤهلات أستاذ فسيولوجيا النبات جامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالى

تضمنت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لإختيار أفضل 2% من علماء العالم 10 من أساتذة البحث العلمى بجامعة الفيوم من بينهم الأستاذ الدكتور مصطفى راضى رئيس قسم النبات بكلية الزراعة بجامعة الفيوم كباحث من أفضل 2% من علماء العالم فى مجال بيولوجيا النبات

والدكتور مصطفى راضى متخصص فى فسيولوجيا الإجهادات البيئية خاصة الملوحة والجفاف والحرارة والعناصر الثقيلة.

- مدرب معتمد من جامعة الفيوم فى التنمية البشرية والبحث العلمي.

- مسجل بتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية كباحث من أفضل 2% من علماء العالم فى مجال بيولوجيا النبات فى نوفمبر 2020، أكتوبر 2021، وأكتوبر 2022.

أستاذ فسيولوجى نبات ابتداءً من عام 2012م بقسم النبات، كلية الزراعة، جامعة الفيوم.

رئيسًا لمجلس قسم النبات ابتداءً من عام 2019م وحتى الآن.



الخبرات والجوائز

- عما بالتدريس لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

- مدرب معتمد فى تنمية المهارات الحياتية المختلفة، ريادة الأعمال، وكتابة ونشرالبحوث العلمية.

- إدارة النفس.

- أشرف على عدد كبير من طلبة مرحلتى الماجستير والدكتوره فى تخصص فسيولوجيا النبات.

- نال جائزة المبدع الصغير والممولة من شركة نهضة المحروسة فى مصر عن بحث "كيفية التغلب على مشكلة الملوحة فى الأراضى الزراعية المصرية بطرق مبتكرة، فى عام 2010

- نال جائزة المركز الثالث فى عام 2011، ونيل جائزة المركز الأول فى عام 2013 فى المشروعات الريادية على مستوى الجامعات المصرية.

- نال جائزة منظمة العمل الدولية للتفوق فى ريادة الأعمال عام 2014.

- نال جائزة جامعة الفيوم عن التفوق فى البحث العلمى الدولى لعام 2018‪

- نال جائزة جامعة الفيوم عن تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية للأعوام 2020 و2021 و2022

(Stanford List of Top Scientists: World's Top 2% Scientists).

- نال جائزة "العلماء المتميزين" ضمن جوائز العلماء الدولية فى العلوم والهندسة والتى تمنحها جمعية VDGOOD المهنية بالهند لعام 2021.

- نال جائزة "العلماء المتميزين" ضمن جوائز العلماء الدولية فى العلوم والتكنولوجيا والتى تمنحها منظمة INSO.

المشروعات البحثية

-عضو فى عدد من المشاريع البحثية المحلية والدولية والتى تساهم فى حل بعض المشكلات الزراعية.

المساهمات العلمية التى ساهمت فى هورى فى قائمة أفضل 2% من علماء العالم

عضو فريق بحثى بالمركز القومى للبحوث، مصر، فى الفترة من 2005 – 2012.

إدار فريق بحثى بكلية الزراعة، جامعة الفيوم، فى تخصصات مختلفة، فى الفترة من 2012 – 2020.

شارك مع باحثين فى المجال الزراعى من مختلف الجامعات المصرية والعربية والعالمية.

شارك بالعديد من البحوث فى عديد من المؤتمرات المحلية والعربية والعالمية.

ساهم كمحرر استشارى ومحرر مساعد فى عديد من المجلات العلمية المحلية والدولية.

ساهم بعدد من البحوث العلمية يقدر عددها بـ 215 ورقة علمية حتى الآن.