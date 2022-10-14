ضبط 19 طن أرز شعير ومبيدات منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري ومحلات البقالة التموينية والمرور بمضارب الأرز وتجار الحبوب للتأكد من قيام المزارعين بتوريد كميات الأرز المقررة بدائرة مركز قطور واتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين.

تكونت الحملة من طارق شعيب خالد زكى المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية وأسفر عن ضبط 70 زجاجة وكيس مبيدات مختلفة الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع للمزارعين بدائرة مركز قطور.

وضبط كمية وقدرها 19 طنا و80 كيلو جرام أرز مصرى وتم الإشراف عليها حتى توريدها بناحية قطور تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.