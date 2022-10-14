ضبط 15 طن أرز شعير قبل تهريبهم للسوق السوداء فى الحسينية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع إدارة تموين الحسينية بتشكيل حملة مكبرة بمشاركة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير ادارة تموين الحسينية والسيد بلاسي مساعد مدير المديريه وسعيد عطية مدير إدارة صيانة الحبوب بالمديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط أرز شعير قبل بيعه بالسوق السوداء وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي ،محضر رقم 17733 جنح الحسينية ضد م أ إ صاحب سيارة جامبو وتم التحفظ على 115 شيكارة أرز محملة على السيارة تم التحفظ على الكمية ومقدارها 8 طن أرز شعير لحين تصرف النيابة العامة بشأنها ومحضر رقم 17734 جنح الحسينية ضد ج م أ ع صاحب مخزن أرز شعير بالحسينية.

كما تم ضبط 95 شيكارة أرز شعير بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد وبيعها في السوق السوداء مايعادل 7 طن أرز شعير ، و يكون جملة المضبوطات 210 شيكارة أرز شعير بقصد التخزين والبيع في السوق السوداء مايعادل 15 طن أرز شعير.