اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 15 طن أرز شعير قبل تهريبهم للسوق السوداء فى الحسينية بالشرقية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:30 م
ضبط 15 طن أرز شعير قبل تهريبهم للسوق السوداء فى الحسينية بالشرقية أرز شعير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع إدارة تموين الحسينية بتشكيل حملة مكبرة بمشاركة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير ادارة تموين الحسينية والسيد بلاسي مساعد مدير المديريه وسعيد عطية مدير إدارة صيانة الحبوب بالمديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط أرز شعير قبل بيعه بالسوق السوداء وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي ،محضر رقم 17733 جنح الحسينية ضد  م أ إ صاحب سيارة جامبو وتم التحفظ على  115 شيكارة أرز  محملة على السيارة تم التحفظ على الكمية ومقدارها 8 طن أرز شعير لحين تصرف النيابة العامة بشأنها ومحضر رقم 17734 جنح الحسينية ضد  ج م أ ع صاحب مخزن أرز شعير بالحسينية.

كما تم ضبط  95 شيكارة أرز شعير بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد وبيعها في السوق السوداء مايعادل 7 طن أرز شعير ، و يكون جملة المضبوطات 210 شيكارة أرز شعير بقصد التخزين والبيع في السوق السوداء مايعادل 15 طن أرز شعير.


الشرقية

تموين الشرقية

ضبط ارز شعير

الحسينية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة