اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ضبط مصنعات لحوم بدون صلاحية وزيوت مجهولة فى حملة تموينية ببورسعيد

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:57 م
ضبط مصنعات لحوم بدون صلاحية وزيوت مجهولة فى حملة تموينية ببورسعيد زيوت مضبوطة مجهولة المصدر
بورسعيد محمد فرج

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية مكثفة  تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق  لحماية جمهور المستهلكين من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر.

على الفور قام  المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية إدارة الرقابة التموينية و إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله والعربى عبد الحليم وياسر جمعة ومحمد السحراوى  من كبار مفتشى الرقابة  التموينية.

وأسفرت الحملة من ضبط صاحب أحد المحال التجارية بدائرة حى الزهور بحوزته 26 كرتونه زيت طعام مجهول المصدر بدون أى فواتير دالة على مصدره مخالفاً لقرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 .

كما تمكن رجال الرقابة من ضبط أحد محال الجزارة بدائرة حى الضواحى بحوزته كمية تقدر ب 45 كجم من مصنعات اللحوم  بدون بيانات وصلاحية ما يشكل خطراً على صحة المواطنين.

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية تقدر ب 1/2 طن دقيق 72% مجهول المصدر داخل احد المخابز البلدية وطن وربع دقيق إستخراج 72% مجهول المصدر داخل أحد المخابز السياحية

وضبط  1.250طن ( 1 طن وربع ) من الدقيق إستخراج 72% مجهول المصدر داخل أحد المخابز السياحية، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جانب من مصنعات اللحوم المضبوطة بدون صلاحية ببورسعيد
جانب من مصنعات اللحوم المضبوطة بدون صلاحية ببورسعيد
زيوت مضبوطة مجهولة المصدر
زيوت مضبوطة مجهولة المصدر
 

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