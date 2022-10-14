ضبط مسئول بمركز طبى بسوهاج استولى على أموال جلسات غسيل كلوى

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مسئول بأحد المراكز الطبية بمحافظة سوهاج) بإستغلال طبيعة عمله وقيامه بالتلاعب فى إثبات مطالبات مالية للجهات المعنية بسوهاج عن جلسات غسيل كلوى وهمية تمكن بموجبها من صرف مبالغ مالية -دون وجه حق- حيث قام المذكور بالتعاقد مع تلك الجهة المعنية لتحويل حالات الغسيل الكلوى للمرضى إلى المركز على أن يتم تحصيل مستحقات المركز بصفة شهرية بموجب مطالبات مالية تتضمن عدد جلسات الغسيل الكلوى ، إلا أنه قام بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى المشار إليه وقام بإثبات مطالبات مالية للجهة المعنية بسوهاج بزيادة مقدارها (2377) جلسة غسيل كلوى بأسماء مرضى وهميين –على خلاف الحقيقة– حيث تمكن بموجبها من صرف مبالغ مالية - دون وجه حق- الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ..وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.