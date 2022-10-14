اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط أكاديمية للتمريض تعمل دون ترخيص خلال حملة رقابية بالبحيرة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:02 م
ضبط أكاديمية للتمريض تعمل دون ترخيص خلال حملة رقابية بالبحيرة محافظة البحيرة -أرشيفية
البحيرة – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات مكثفة على المنشآت غير المرخصة والمخالفة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والوحدة المحلية بدمنهور.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط  أكاديمية بدون ترخيص ونشرت إعلان مضلل لتعليم مهنة التمريض والأشعة والتحاليل والعلاج الطبيعي.

 

كما تم تحرير 7 محاضر ضد محلات متنوعة "مفروشات - ملابس - سجاد - أجهزه كهربائية مواد غذائية"، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وسياسة الاستبدال والاسترجاع ولعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية يقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، وتم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة  وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


أكاديمية تمريض

محافظة البحيرة

جهاز حماية المستهلك

حملات رقابية

صحة البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة