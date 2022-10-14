ضبط أكاديمية للتمريض تعمل دون ترخيص خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات مكثفة على المنشآت غير المرخصة والمخالفة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والوحدة المحلية بدمنهور.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكاديمية بدون ترخيص ونشرت إعلان مضلل لتعليم مهنة التمريض والأشعة والتحاليل والعلاج الطبيعي.

كما تم تحرير 7 محاضر ضد محلات متنوعة "مفروشات - ملابس - سجاد - أجهزه كهربائية مواد غذائية"، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وسياسة الاستبدال والاسترجاع ولعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية يقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك، وتم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.