ضبط أرز شعير وخبز وسكر فى حملات تموينية مكبرة بالغربية

الغربية - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، عدة حملات تموينية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بتشديد الرقابة على الأرز ومافيا الأدوية والبدالين التموينين، وأسفرت الحملات عن ضبط 19.080 طن أرز شعير مهرب داخل شكائر بيضاء بلاستيك بسيارات جامبو وضبط 6500 طن أرز شعير مجمع قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء.

كما تم ضبط 76520 رغيف تم تسجيلهم تسجيل وهمي بقيمة 120745 جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضبط 2.360 طن أرز معبأ تقريبا بعدد 42 سوبر ماركت يبيع بأزيد من السعر الرسمى بسعر يترواح ما بين جنيه -2-جنيه- 3جنيه -4.5 جنيه.

كما تم ضبط 4.300 طن دقيق مدعم 87% تجميع وتصرف قبل بيعه فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط 4.800 طن مواد غذائية مختلفة ومتنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية وضبط 3.500 طن أسمدة محظور بيعها قبل بيعها فى السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1350 علبة جبنة مخزنة بطريقة غير صحية ووتم مصادرتها على الفور زنة 250جرام وضبط 70 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية إلى جانب ضبط 1طن سكر تموين مدعما قام احد محلات البقاله التموينيه بتجميعها بغرض اعادة بيعهم بالسوق السوداء و640 زجاجة زيت تموين مدعم قام احد محلات البقاله التموينيه بتجميعها بغرض اعادة بيعهم بالسوق السوداء وضبط 2.500 طن سكر تموين مدعم قام بعض محلات البقاله التموينيه بتجميعها بغرض اعادة بيعهم بالسوق السوداء.