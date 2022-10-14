صعود أسواق المال الإماراتية بختام الأسبوع.. وصعود "أبو ظبي" بنسبة 0.88%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسواق المال الإماراتية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، حيث صعد المؤشر العام ل سوق دبي المالي بنسبة 0.8% رابحًا 27.08 نقطة ليغلق عند مستوى 3376.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 180.6 مليون سهم محققة ما قيمته 441 مليون درهم من خلال تنفيذ 7972 صفقة لـ33 سهمًا.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 3.73%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.42%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاعي النقل، والتأمين بنسبة 0.82%، 0.81%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاعات الاستثمار والخدمات المالية، والمرافق العامة، والسلع بنسبة 1.21%، 0.78%، 0.6%، على التوالي.

وزاد 22 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 8.10%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.57%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها شركة دبي للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 1.93%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 42.2 مليون ورقة بقيمة 256.8 مليون درهم.

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.876% رابحًا 84.61 نقطة ليغلق عند مستوى 9741.96 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.166 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 188.6 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 9956 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبى على رأسها العقارات بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.57%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي المرافق، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.4%، 0.39%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الطاقة، والتقديري للمستهلك بنسبة 0.24%، 0.22%، على التوالي.

وقفز 32 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.67%، ثم سهم "صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 14.29%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 6.52%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 9.49%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 8.87%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 8.47%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 308.7 مليون درهم.