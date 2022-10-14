اليوم السابع
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شركات مياه الشرب والصرف الصحى تستعد لفصل الشتاء.. صور

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:48 م
شركات مياه الشرب والصرف الصحى تستعد لفصل الشتاء.. صور رفع حالة التأهب والاستعداد بشركات المياه
كتبت - مرام محمد

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كلف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء مجالس شركات المياه والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، بوضع خطة انتشار مسبقة لمعدات الطوارئ وتحديد نقاط التمركز للمعدات بشكل دقيق على نظم الخرائط الجغرافية  GIS، لسرعة انتشار المعدات ومتابعة أماكن تواجدها أثناء التعامل مع الأمطار، مع ضرورة المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة المقبلة، ورفع درجات التأهب والاستعداد، وتشكيل غرفة طوارئ مركزية بالشركة القابضة للتنسيق مع غرف الطوارئ الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.
 
وشدد رئيس الشركة القابضة على ضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنها: (الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار - إصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار - تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية - صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى - مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية – وضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى - تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة - التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها - رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء - التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية).
 
استعدادات محافظة الجيزة
استعدادات محافظة الجيزة

جانب من استعدادات محافظة الجيزة
جانب من استعدادات محافظة الجيزة

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

 


شركة مياه الشرب

مياه الشرب

الصرف الصحي

موسم الشتاء

موسم سقوط الامطار

غرق الشوارع

امطار

فصل الشتاء

الجيزة

القاهرة



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