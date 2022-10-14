سول: كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية إضافية على البحرين الغربى والشرقى

سول (أ ش أ)

أكد الجيش الكورى الجنوبى، إطلاق كوريا الشمالية لقذائف مدفعية إضافية على البحرين الشرقى والغربى، وذلك عقب إطلاقها لصاروخ باليستى قصير المدى وقذائف مدفعية فى وقت سابق من اليوم.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 80 قذيفة مدفعية على البحر الشرقي من جانغجون في إقليم "كانج وون" بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى أن القذائف سقطت في المناطق العازلة الشرقية والغربية شمال خط الحدود الشمالي، وهي الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين، والتي تم تحديدها بموجب اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين لعام 2018.

وأكدت الهيئة أن الجيش الكورى الجنوبى وجه رسائل تحذيرية أشار من خلالها إلى انتهاك كوريا الشمالية للاتفاقية، ودعاها إلى وقف الاستفزازات.