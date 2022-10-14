اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفارة مصر بكييف تطالب أبناء الجالية سرعة مغادرة أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 10:41 م
سفارة مصر بكييف تطالب أبناء الجالية سرعة مغادرة أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أهابت سفارة مصر بكييف بأبناء الجالية المصرية سرعة مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن عبر الطرق البرية المتاحة مع دول الجوار الغربي (لأوكرانيا)، وذلك في إطار متابعة السفارة للتطورات المتلاحقة للأزمة الأوكرانية وحرصا منها على ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين المصريين المتواجدين بأوكرانيا.
 
ودعت سفارة مصر بكييف - في "إعلان هام" نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي- إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة أثناء المغادرة، وعدم التواجد أو العبور فى مناطق الخطر أو بالقرب منها.
 
وأشارت السفارة المصرية في منشورها إلى أنه على من يقرر الاستمرار في التواجد بأوكرانيا أن يقوم بتحديث بياناته لدى السفارة حتى يتسنى إبلاغه بأية معلومات مستقبلية بشأن التطورات في أوكرانيا.
 
وأعربت السفارة لكافة المواطنين المصريين عن خالص تحياتها وتقديرها وتمنياتها للجميع بالأمن والسلامة.

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