سحب رعدية وأمطار.. توقعات الأرصاد حتى منتصف الأسبوع.. إنفوجراف

تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تكون البلاد على موعد مع أول حالة من حالات عدم الاستقرار فى فصل الخريف.



سحب رعدية وأمطار.. توقعات الأرصاد حتى منتصف الأسبوع

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا، وفرص أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الشرقية والمنوفية، وفرص أمطار ليلا تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى.