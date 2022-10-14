سحب رعدية وأمطار.. توقعات الأرصاد حتى منتصف الأسبوع.. إنفوجراف

تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تكون البلاد على موعد مع أول حالة من حالات عدم الاستقرار فى فصل الخريف.
سحب رعدية وأمطار.. توقعات الأرصاد حتى منتصف الأسبوع
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا، وفرص أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الشرقية والمنوفية، وفرص أمطار ليلا تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى.
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة عدم الاستقرار كما يلى:
- السبت 15 أكتوبر 2022:
أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانـا بنسبة حدوث (%50 تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة
نشاط ريـاح أحيانـا: على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.
- الأحد 16 أكتوبر والأثنين 17 أكتوبر 2022:
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.
نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.
- الثلاثاء 18 أكتوبر 2022:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
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