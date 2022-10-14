ونقلت وكالة تاس الروسية، اليوم الجمعة، عن دبلوماسيون روس قولهم - إن هذا الإجراء جاء ردا على ما وصفوه بأنه "قرار عدائى" من جانب الجبل الأسود فى أواخر سبتمبر لإعلان أن دبلوماسيى السفارة الروسية فى بودجوريتشا أشخاص غير مرغوب فيهم.

يشار إلى أنه في 29 سبتمبر الماضى، أعلنت جمهورية الجبل الأسود أن ستة مبعوثين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم.