رئيس هيئة قناة السويس يفتتح مسجد الرزاق ويتفقد شركة الاستزراع المائى

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، مسجد "الرزاق" بشركة قناة السويس للاستزراع المائي، جاء ذلك خلال تفقده أعمال التطوير وأحواض الاستزراع السمكى، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومجموعة من قيادات الشركة.

يأتى ذلك في إطار حرص الهيئة على استكمال كافة الأعمال الإنشائية ضمن أعمال التطوير بالشركة والتي تشمل إنشاء مبنى إداري وسور خارجي محيط بالمزرعة ومخازن وورش وذلك جنبا إلى جنب مع أعمال تطوير أحواض الاستزراع السمكي لزيادة إنتاجيتها ورفع كفائتها.

يماثل مسجد "الرزاق" من حيث التصميم مسجد "تبارك" بالمدينة الرياضية بالهيئة، فيبلغ المسطح الداخلي للمسجد 330 متر مربع، ومساحته الكلية شاملة المسطحات الخضراء المحيطة به 1200 متر مربع، ويبلغ إرتفاع مأذنته 16 مترا، ويراعي تصميمه التناسق مع تصميم باقي منشآت المدينة الرياضية، ويتسع لعدد 185 مصلي، وهو من تصميم وتنفيذ شركة قناة السويس للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة.

خلال زيارته للشركة وعقب افتتاح المسجد، حرص الفريق أسامة ربيع والحضور على تأدية شعائر صلاة الجمعة مع العاملين بالشركة والاستماع لخطبة الجمعة التي تناولت فضل شكر أنعم الله.

‏ثم تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال الاستزراع السمكي بالشركة من خلال معاينة حصاد الأحواض المستزرعة من الجمبري وأسماك السهلية والقاروص والدنيس وأسماك العائلة البورية، حيث بلغت كميات حصاد الجمبري 71 طنا حتى الآن، والمتوقع وصول إجمالى كميات الحصاد بعد انتهاء موسم الحصاد نهاية العام الجارى إلى 160 طن جمبري، فيما تترقب الشركة بدأ حصاد موسم أسماك العائلة البورية وسمك السهلية مطلع الشهر القادم بمشيئة الله.

‏

كما تابع الفريق ربيع نتائج معدلات التطوير، حيث انتهت الإدارة الهندسية بالهيئة المشرف العام على المشروع بالفعل من تطوير 18 شريحة بالكامل بواقع 144 حوض تمثل 350 فدان مساحة مائية صافية، فيما يجرى العمل حالياً على استكمال تطوير الشرائح المتبقية والتي تضم 248حوض آخرين، لترتفع نسبة إنجاز أعمال التطوير بالمزرعة بالكامل إلى 83 %.

خلال جولته، وجه رئيس الهيئة الشكر للعاملين بالشركة على الجهد المبذول خلال الآونة الأخيرة والتي بدأت ثماره مع حصاد الأحواض المستزرعة، مؤكدا على أهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد، ومراعاة معايير الجودة في كافة الأعمال الحالية والمستقبلية التي تقوم بها الشركة.



مسجد الرزاق



المسجد



افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس



افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس



خلال الافتتاح