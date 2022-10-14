وأضاف أناستاسيادس - وفقا لصحيفة (سيبرس ميل) القبرصية الجمعة - "إن نصف قبرص محتلة ونحن بحاجة إلى دفاع وبالتالي لا يمكننا البقاء بدون دفاع.. لذلك أود أن أطمئن الناس بأننا لن نرسل أسلحة إلى أوكرانيا".

ولم يستبعد الرئيس القبرصي تلك الاحتمالية بشكل نهائي، حيث قال: "إذا كان هناك بلد يريد استبدال أسلحتنا بأسلحة حديثة وقوية بنفس القدر وبالتالي إنشاء قوة ردع حاسمة فهذه مسألة مختلفة".

وأوضح أنه يمكن إرسال الأسلحة فقط إلى أوكرانيا إذا حصلت قبرص على أجهزة عسكرية متساوية القوة والقدرات.