رئيس جامعة سوهاج يشهد مشاريع بحثية لطلاب الدفعة الثانية من الماجستير المهنى "MBA"

سوهاج - فريق المحافظات

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات اليوم الأول من مناقشة المشاريع البحثية لطلاب المستوى الرابع لشعبتى المحاسبة والإدارة بالماجستير المهنى MBA بكلية التجارة، وذلك بقاعة المناقشات بالكلية، وذلك بحضور الدكتور محمد الصغير عميد الكلية، والدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور ممدوح الرشيدي عميد الكلية السابق والدكتور احمد رجب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مروان جابر منسق البرنامج، وعدد من الاساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن الدراسة بالماجستير المهني تهدف إلى تأهيل المدراء والموظفين وأصحاب الشركات والمشاريع في كل القطاعات، واكتساب المهارات الإدارية والارتقاء بمستويات الأداء الوظيفي، مشيراً إلى أنه للمرة الثانية علي التوالي يتم علي أرض كلية التجارة مناقشة المشاريع البحثية للماجستير المهني، وذك لتخريج الدفعة الثانية من الطلاب الحاصلين على ماجستير إدارة الاعمال والمحاسبة.

وأوضح الدكتور محمد الصغير، أن تحكيم المشروعات البحثية للماجستير المهني يستمر حتي يوم 20 أكتوبر الجاري، مضيفاً أن عدد المشاريع البحثية بشعبة الإدارة بلغ 113 مشروعاََ، إلى جانب 25 مشروع بشعبة المحاسبة، حيث تم في اليوم الاول مناقشة 22 مشروعا بحثي تم ايجازتهم جميعاً بعد تقييم لجنة التحكيم.

ومن الجدير بالذكر أنه تم توزيع المناقشات البحثية على قاعتين، حيث ترأس لجنة التحكيم والأشراف بالقاعة الأولى الدكتور محمد نمر أستاذ ادارة الأعمال بالكلية ورئيس لجنة ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وعضوية كلاً من الدكتور خليل سيد أستاذ إدارة الأعمال، والدكتور محمد حسن المهدي أستاذ إدارة الأعمال المساعد، كما ترأس لجنة التحكيم والاشراف بالقاعة الثانية الدكتور محمد نشأت العريس أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بالكلية، وعضوية كلاً من الدكتور أحمد على حسين نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أسامة أحمد حسانين أستاذ إدارة الإعمال المساعد.



الماجستير الهنى بجامعة سوهاج



الماجستير الهنى بجامعة سوهاج



بعض الدارسين يقدمن المشروعات البحثية



بعض الدارسين يقدمن المشروعات البحثية



بعض الدارسين يقدمن المشروعات البحثية



جانب من الدراسين والمشروعات البحثية



جانب من الدراسين والمشروعات البحثية