رئيس جامعة سوهاج يتفقد اختبارات المتقدمين للالتحاق ببرامج التعليم المدمج

سوهاج - فريق المحافظات

تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج اليوم الجمعة، سير أعمال اختبارات المقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق ببرامج التعليم المدمج، بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا، والتي تعقد بمجمع المدرجات بمقر الجامعة القديم، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج.

وخلال جولته، اطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير إجراءات المقابلة الشخصية، وانتظام المتقدمين في أداء الاختبارات في مواعيدها المحددة، مضيفاً أن عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج التعليم المدمج تجاوز هذا العام 800 طالب وطالبة، حيث تم تقسيم المقابلات الشخصية على يومي الخميس والجمعة 13 ،14 من أكتوبر الجارى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تهيئة الأجواء المناسبة لأداء المتقدمين للاختبارات الشخصية بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن المقابلات جرت تحت إشراف نخبة من الأساتذة من جامعتي القاهرة وسوهاج، حيث اعتمد نظام الاختبارات على الاختيار من متعدد وأسئلة صح وخطأ بنظام البابل شيت، وشملت أسئلة فى اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلى.

كما أكد الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، أن إجراءات قبول المتقدمين لأداء المقابلات الشخصية تمت بكل يسر بمساعدة جميع أفراد الهيكل الإداري لمركز التعليم المدمج، مضيفاً أن اختبارات المقابلة الشخصية شملت المتقدمين لبرنامج علوم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث بالشراكة مع جامعة المنيا، وتمت داخل المدرجات المجاورة للمركز بمقر الجامعة القديم.



أعمال الامتحانات للتعليم المدمج



طلاب التعليم المدمج بجامعة سوهاج



طلاب التعليم المدمج بجامعة سوهاج



رئيس الجامعة يتفقد الامتحانات