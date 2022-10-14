رئيس الوزراء يتفقد أسطول أتوبيسات الكهرباء والغاز استعدادا للعمل بشرم الشيخ

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أسطول أتوبيسات الكهرباء والغاز، استعدادا للعمل فى شرم الشيخ.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قام مساء أمس خلال زيارته إلى مدينة شرم الشيخ، بجولة ليلية موسعة لتفقد سير العمل بمشروعات التطوير بالعديد من الطرق والميادين الرئيسية، ضمن خطوات تأهب المدينة لاستقبال الزوار والمشاركين بمؤتمر تغير المناخ COP27 الشهر المقبل.