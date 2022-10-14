اليوم السابع
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الجمعة، 14 أكتوبر 2022 07:11 م
أكرم القصاص
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خليك واعى.. الحكومة تنفى منع دخول الحرم الجامعى لعدم سداد المصروفات.. إنفوجراف

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 07:00 م
خليك واعى.. الحكومة تنفى منع دخول الحرم الجامعى لعدم سداد المصروفات.. إنفوجراف خليك واعي

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن منع الطلاب من دخول الحرم الجامعى نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء.

 

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الشائعة:

منع الطلاب من دخول الحرم الجامعى نتيجة عدم سداد المصروفات الدراسية
 
الحقيقة:
- نفت وزارة التعليم العالى تلك الأنباء وقالت إنه لا صحة لها من الأساس 
 
- وأكدت الوزارة على أحقية كافة طلاب الجامعات فى دخول الحرم الجامعى والالتحاق بكلياتهم حتى فى حالة عدم سدادهم المصروفات الدراسية
 
- قيام الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها، لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين سواء كانت مصروفات دراسية أو مدن جامعية

خليك واعي

فكر قبل ما تنشر

وقفها عندك

التعليم العالى

مصروفات الجامعة



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