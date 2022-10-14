خدمات صحية تقدمها الدولة لأهالى شمال سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

كشف اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن جهود الدولة فى تقديم خدمات صحية لخدمة ابناء محافظة شمال سيناء.



وأوضح محافظ شمال سيناء أن هذه الخدمات تقدم بشكل رئيسى فى 4 مستشفيات مركزية فى مراكز شمال سيناء المختلفة وتم تطويرها، وهى مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد، ومستشفى نخل بوسط سيناء، ومستشفى الشيخ زويد.



وقال إن مستشفى العريش العام يعد من أكبر المستشفيات التى شهدت عمليات التطوير بعد دوره الكبير فى علاج مصابى العمليات، والتى تم تقسيمها على ثلاث مراحل: انتهت المرحلة الأولى منها بتكلفة 380 مليون جنيه، وتم البدء فى المرحلة الثانية.





وأضاف أنه لم يتوقف الأمر عند التطوير ورفع الكفاءة فقط، ولكنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كليات الطب فى جامعات القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق لمد شمال سيناء بأطباء على مدار الأسبوع لخدمة أهالى شمال سيناء، وبالفعل يصل إلى سيناء كل أسبوع 32 طبيبا وطبيبة من أساتذة الجامعات يقدمون خدمات طبية لكل أهالى سيناء يصلون لمستشفيات المحافظة ويقدمون خدماتهم الطبية.