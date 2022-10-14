حملات نظافة وتسليك لبيارات الصرف وإزالة التعديات بمراكز كفر الشيخ.. صور

شهدت مراكز ومدن "قلين، والحامول، وبيلا، ومصيف بلطيم، ومطوبس، ومسير وبرج البرلس" بمحافظة كفر الشيخ، حملات نظافة وإزالة تعديات علي الأراضي الزراعية وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء، وتسليك بيارات الصرف الصحى بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرف فادى شميس، رئيس مدينة قلين، على أعمال تسليك بيارات الصرف الصحى بشوارع قرية المنشاة الكبرى، وأعمال سحب تراكمات المياه، مشدداً باتخاذ كافة الإجراءات الجادة التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة فورية في المهد عبارة عن مبنى بالبلوك الأبيض تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 100م بقرية أبو سكين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وتابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين ، و نظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه وإزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات.

بينما شن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة موسعة لتقليم الأشجار الكبيرة والمتداخلة مع أعمدة الكهرباء بشوارع وأحياء المدينة، ضمن الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وحفاظا على سلامة المواطنين، واستهدفت الحملة عدد من شوارع وأحياء مدينة بيلا، منها شارع العشرى والإدارة التعليمية ومدرسة بيلا الإعدادية المشتركة وشارع عبد المنعم رياض وشارع فلسطين، وجرى تنفيذ أعمال التقليم بشكل آمن بمشاركة معدات النظافة وسيارة الكهرباء بمجلس المدينة.

وتابع على إبراهيم سلامة، رئيس مدينة مسير، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات، ومسح الطرق، لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة ومتابعة أعمال تطهير ترعة القهوجيه، وأشرف على صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة وتغير الأسلاك المتهالكة وإزالة الشدات المخالفة والعمل على تطوير ورفع كفاءة الانارة العامة بالمدينة والتوابع.

وأشرف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال تمهيد وتسوية ورفع كفاءة الطريق بمدينة مطوبس باللودر والجليدر ،لتيسير وتسهيل حركة المرور للمارة والسيارات ومازال العمل جارى بجميع الطرق بنطاق مركز ومدينة مطوبس.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال النظافة اليومية، لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، برفع مستوى كفاءة النظافة العامة بالمدينة، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل، وبمحيط المدارس وطريق المقابر والكورنيش بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدورات ومتابعة مسح وتمهيد الطرق.