حقوق المرأة آمنة فى الجمهورية الجديدة.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " حقوق المرأة آمنة فى الجمهورية الجديدة.. البداية مع دستور 2014 وضمانه حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.. حزمة قوانين وتشريعات ضمنت الحماية من كل أشكال العنف والممارسات الضارة للنساء.

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