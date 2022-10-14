حبس عاطل لقتله سائق توك توك طعنا بسكين أمام المارة فى المرج 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج، بحبس عاطل لاتهامه بقتل سائق توك توك طعنا بالسكين بسبب خلافات مالية بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف غموض ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) "توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية بالجسم"، وطرف ثان (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته، وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق، وإتهمت الطرف الثانى بالتسبب فى وفاة نجلها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.