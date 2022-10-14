اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حالة عدم استقرار تبدأ غدا.. خرائط الأمطار المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:33 م
حالة عدم استقرار تبدأ غدا.. خرائط الأمطار المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة حالة الطقس - أرشيفية
كتب: محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة عدم الاستقرار المرتقبة من مساء غدا السبت، والتى تشهد خلالها البلاد أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة عدم الاستقرار كما يلى:

- السبت 15 أكتوبر 2022

أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانـا بنسبة حدوث (%50 تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة  على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط ريـاح أحيانـا : على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

- الأحد 16 أكتوبر والأثنين 17 أكتوبر 2022:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 18 أكتوبر 2022:

أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة :  القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة 14/10/2022 فى مصر

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 13/10/2022 فى مصر

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:00 ص

انخفاض حرارة وفرص أمطار وشبورة وعدم استقرار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:33 م

استمرار انخفاض الحرارة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:00 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 12/10/2022 فى مصر

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:00 ص

تحذيرات مهمة من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس فى الأيام المقبلة "فيديو"

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:00 ص

‫ما هى أسباب اختلاف التنبؤات بحالة الطقس؟

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:00 ص

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11/10/2022 فى مصر

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:00 ص

التليفزيون هذا المساء.. تحول مفاجئ فى حالة الطقس وانخفاض آخر بالحرارة واضطراب الملاحة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة