جبال الملح فى بورفؤاد تنافس جبال الجليد.. وتتحول إلى مزار سياحى.. صور

بورسعيد محمد فرج

شهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبال كبير من الزائرين من أبناء محافظات مصر فضلًا عن زيارات البورسعيدية لجبال الملح التى أصبحت مزارًا سياحيًا على غرار جبال الجليد.

ومن جانبهم حرص زوار المدينة على الذهاب لجبال الملح الكائنة بشركة المكس للملاحات وذلك لقضاء وقت ممتع للتزحلق على جبال الملح، والتصوير على غرار جبال الثلج فى أوروبا وخاصة بعد أن تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحى.

وأكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد خلال تصريحات صحفية بأن المدينة تحتل المرتبة الأولى فى سياحة اليوم الواحد، لافتًا إلى ضرورة الإهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسًا لجبال الجليد.

وأشار إلى فوائد الجلوس على الملح، الذى يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعى. مضيفًا أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث فى أوروبا.

وتابع أن جبال الملح فى مدينة بورفؤاد عبارة عن مجموعة من جبال كبيرة، تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالى، ويمكن الوصول لجبال الملح، التى تقع فى بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب المعدية المجانية عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات.

ومن جهة أخرى أعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.



جانب من جبال الملح التى تحولت إلى مزار سياحى



تسلق الزائرين لجبال الملح التى تحولت لمزارع سياحى