جارديان: إيلون ماسك يخضع لتحقيق فيدرالى بسبب صفقة تويتر

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن إيلون ماسك، الملياردير الأمريكى، يخضع لتحقيق فيدرالى على صلة بصفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار، بحسب ما أعلنت شركة التواصل الاجتماعى فى إيداع قضائى تم الإفصاح عنه الخميس.

وفى حين أن الإيداع ذكر أن ماسك يخضع للتحقيق، إلا أن لم يذكر محل التركيز فى تلك القضية، أو ما تحقق السلطات الفيدرالية بشأنه.

وأوضحت الصحيفة أن تويتر، الذى قام بمقاضاة ماسك فى يوليو الماضى من أجل إجباره على إتمام الصفقة، قال إن محامين عن رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية زعموا أن لديهم امتيازا فى التحقيق فيما يتعلق برفضهم تسليم وثائق سعت الشركة للحصول عليها.

وفى أواخر سبتمبر الماضى، قدم محاميو ماسك "سجل الامتياز" الذى يحدد الوثائق التى سيتم حجبها، مشيرا إلى مسودات رسالة بريد إلكترونى بتاريخ 15 مايو إلى لجنة الأوراق والبورصات الأمريكية، وعرض تقديمة للجنة التجارة الفيدرالية، وفقا لتويتر.

وقالت الشركة فى إيداعها القضائية إن لعبة إخفاء الكرة هذه يجب أن تنتهى.

وسبق أن شككت لجنة البورصات الأوراق المالية فى تعليقات ماسك عن استحواذه على تويتر، وفى إبريل، سألت اللجنة ماسك عما إذا كان الكشف عن امتلاكه 9% من سهم تويتر متأخرا، ولماذا أشار إلى أنه ينوى أن يكون مساهما سلبيا، وأعاد ماسك الإفصاح لاحقا، ليشير إلى أنه مستثمر نشط.