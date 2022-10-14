تموين المنوفية: حررنا 118 محضرا للمخالفين لردع جشع التجار

المنوفية -محمد فتحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 118 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة.





وأضاف الجمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.





وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية.





وتابع: "كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكونوا عبرة لغيرهم، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأية مخالفات أو محاولات التلاعب فى السوق.



وأشار إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار.