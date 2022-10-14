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تعرف على الفائزين بجوائز تحدى العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى 2022

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:45 م
تعرف على الفائزين بجوائز تحدى العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى 2022 تحدى العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعى 2022
كتب: محمد صبحى

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أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - بشراكة استراتيجية مع جامعة دبي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتعاون مع المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE اليوم عن نتائج تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي، وذلك بعد تأهل 40 فريقا من 12 دولة عربية في 3 مسارات رئيسية هى مسار الشركات الناشئة، ومسار مشروعات التخرج، ومسار المدارس الثانوية، وبحضور كل من الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد بن عمر مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إحدى هيئات جامعة الدول العربية.

 

وجاء ذلك خلال فعاليات الدورة الـ42 من "جيتكس جلوبال 2022" الذى ينعقد تحت شعار الاتصالات والتقنيات لمرحلة التعافى التام من أزمة كوفيد-19.

 

وبحسب أكاديمية البحث العلمى جاءت نتائج تحدي العرب لإنترنت الأشياء في دورته السادسة بإعلان فوز NoaScope من قطر بالمركز الأول و IONمن الأردن بالمركز الثاني و GEWINNERمن تونس بالمركز الثالث، وذلك عن مسار الشركات الناشئة ، أما مسار مشروعات التخرج فقد فاز Smart Air Mattress من فلسطين بالمركز الأول، بينما أحتل المركز الثاني مشروع Young Engineering Squad (YES) من مصر ، وجاء في المركز الثالث مشروع Smart Water Consumption Measurement System Based on IoT من البحرين ، وفي مسار المدارس الثانوية حصد المركز الأول مشروع UAE – Outings من الإمارات العربية المتحدة وجاء في المركز الثاني مشروع Alzahimar's Fighter من مصر ، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب دولة فلسطين عن مشروع Gas Sensor .

 

وفي سياق متصل، فقدت قرر أعضاء لجنة التحكيم تكريم مشروع Smart vending machine pro من الأردن و ZAMAKAN من فلسطين كأفضل عروض تقديمية خلال التحدى، أما Smart Recycling Network من الجزائر فقدت حصدت جائزة أفضل حل تقنى .

 

وأعرب الدكتور  محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته بهذه النتائج التي تبعث على الفخر وتأتي هذه النتائج متوافقة تمامًا مع الجهد المبذول من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى الأكاديمية لدعم الابتكار والمبتكرين ماديًا وفنيًا، حيث ينقسم التحدي إلى مرحلتين، تتم المرحلة الأولى على المستوى المحلي، ثم تأهل الفائزون في المرحلة الثانية للتنافس مع الفرق الفائزة من الدول الأخرى في النهائيات الإقليمية "لتحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" بمشاركة عديد من الدول العربية، ضمن أنشطة معرض جيتكس جلوبال 2022(GITEX)، مما اتاح للمشاركين الفائزين الأوائل من "تحدي مصر لانترنت الأشياء" من كل مجال مدارس STEM ومشروعات تخرج وشركات ناشئة فرصة التعرف على رواد الأعمال وأصحاب الصناعات والمبتكرين من دول أخري وتنوير عقولهم بأحدث الابتكارات، مؤكدًا أن دور الأكاديمية يكمن فى دعم الابتكارات، حيث تمكن المبتكرين من عرض ابتكاراتهم محليًا وعالميا من خلال المشاركة بمسابقات دولية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي في دورته السادسة الذي أقيم بمشاركة 12 دولة عربية هم الجزائر، البحرين، مصر ، الأردن ، لبنان ، المملكة العربية السعودية ، المغرب ، عمان ، فلسطين ، قطر ، تونس ، والإمارات العربية المتحدة ، شهد طفرة في عدد الفرق المشاركة والتى بلغت 839 فريق ممثلين عن مسارات الشركات الناشئة والمشروعات التخرج وطلاب المدارس الثانوية.


التعليم العالى

تحدى العرب

البحث العلمى

انترنت الاشياء

اخبار مصرية



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