تعرف على أعداد السيارات الكهربائية المرخصة من يوليو 2021 وحتى سبتمبر 2022

كشفت المجمعه المصرية للتأمين على المركبات فى أحدث بياناتها عن عدد السيارات الكهربائية التى تم التأمين عليها من 1يوليو2021 وحتى 30 سبتمبر كالتالى بلغ إجمالى عدد السيارات الكهربائية التى تم ترخيصها والتأمين عليها 1050 سيارة، كما تم ترخيص 733سيارة الملاكى و139 سيارة ترخيص مؤقت.

وعن أبرز الماركات التى تم ترخيصها والتأمين عليها خلال نفس الفترة فقد إحتلت فولكس فاجن المرتبة الأولى فى السيارات الملاكى حيث احتلت فولكس فاجن 328 سيارة و52 ترخيص مؤقت من بينها جولف المقدمة 111 سيارة ولافيدا 46 سيارة وأى دى 4اكس 55 سيارة واى دى 4 كروز 34واى دى 4 35 سيارة.

وجاءت سيارات تسلا فى المركز الثانى بـ58 سيارة وبى ام دبليو فى المركز الثالث بى ام دبليو أى 3 بعدد 28 سيارة اكس 3 أى 8 سيارات وفى المركز الثالث بورش 13تاكان اس 4 حيث سجلت 13 سيارة وتايكن تربو 18 سيارات فيات حيث سجلت فيات 500 عدد 20 سيارة.