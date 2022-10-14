تطعيم أكثر من 3.9 مليون مواطن بلقاح كورونا فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية الثابتة والمتحركة والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بجهود مكثفة لتطعيم العاملين والمواطنين المترددين على مركز اللقاح بديوان المديرية، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، والمستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة، وكذلك المواطنين بدور المناسبات بالقرى والنجوع، بالإضافة إلى إنتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بجميع القرى والنجوع والميادين والشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، هذا بجانب تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، واستخراج الشهادات المعتمدة، للراغبين فى استخراجها، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وأشار "مسعود" بأن الفرق الطبية بالمحافظة قامت حتى الآن بتطعيم 3 مليون و979 ألف و768 مواطن بالمحافظة جرعة أولى بنسبة تغطية بلغت 78%، هذا بجانب تطعيم أكثر من 2.8 مليون مواطن بالجرعة الثانية بنسبة تغطية 71.5%، وتطعيم 1063630 مواطن بالجرعة الثالثة التنشيطية، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

ويناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وسرعة التوجه لتلقى الجرعات التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحًا بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفًا أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.