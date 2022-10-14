ترامب ينتقد قرار استدعائه للشهادة بقضية هجوم الكابيتول

وكالات

ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأمر الاستدعاء للإدلاء بشهادته الذي أصدرته لجنة الكونغرس "6 يناير"، متسائلا عن سبب عدم استدعائه في وقت سابق.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لماذا لم تطلب مني اللجنة غير المنتخبة أن أدلي بشهادتي منذ شهور؟"، بعد أن صوت المشرعون الذين ينظرون في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي على إجباره على الإدلاء بشهادته.

وتساءل ترامب: "لماذا انتظروا حتى النهاية، اللحظات الأخيرة من لقائهم الأخير؟"، مضيفا، "لأن اللجنة هي عبارة عن إخفاق كامل ولم تعمل إلا على زيادة تقسيم بلادنا".

وفي 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وتعطيل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن الانتخابي.

وتجمع المتظاهرون لدعم مزاعم الرئيس ترامب المستمرة بأن انتخابات 2020 قد سرقت منه، والتي كانت جزءا من جهوده المستمرة منذ أشهر لإلغاء نتائج الانتخابات.