اليوم السابع
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ترامب ليس الأول.. 4 رؤساء أمريكيين استدعاهم الكونجرس للاستجواب

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 07:06 م
ترامب ليس الأول.. 4 رؤساء أمريكيين استدعاهم الكونجرس للاستجواب دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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صوتت لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكى ‏العام بالإجماع على استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى تصعيد جهود ‏اللجنة للبحث فى تأثيرات التمرد.‏
 
على الرغم من وجود العديد من مذكرات الاستدعاء القضائية للرؤساء من قبل، إلا أن ‏مذكرات الاستدعاء الصادرة عن الكونجرس لشاغلي البيت الأبيض السابقين ‏نادرة.‏
 
وفقا لشبكة ايه بي سي، أدلى العديد من الرؤساء بشهاداتهم طواعية أمام الكونجرس، ‏لكن لم يتم إجبار أي رئيس حالي على المثول، ومنهم:‏
 

جون تايلر وجون كوينسي آدامز

 
استدعى الكونجرس الرئيسين بعد أن تركا المنصب بالفعل في عام 1848 بعد اتهامات ‏من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بأن وزير الخارجية آنذاك دانيال ويبستر أساء ‏استخدام الأموال من أجل "صندوق طوارئ" سري يستخدمه الرؤساء في عمليات ‏استخبارات سرية.‏
 

هاري ترومان

استدعت لجنة مجلس النواب، والتي بلغت ذروتها خلال حقبة الحرب الباردة ‏Red ‎Scare‏ ، الرئيس السابق هاري ترومان للحصول على معلومات حول "برنامج الولاء" ‏الخاص به ، والذي كان يهدف إلى ابعاد أي شخص موال للاتحاد السوفيتي. .‏
 
صدر أمر الاستدعاء بعد أن ترك منصبه وتمحور حول تعيين ترومان لمساعد وزير ‏الخزانة الذي ترددت شائعات عن وجود علاقات شيوعية وقال ترومان في رسالة إنه لن ‏يوافق على أمر الاستدعاء على الرغم من "رغبته الشخصية" في التعاون ، مستشهدا ‏بفصل السلطات في الدستور.‏
 

ريتشارد نيكسون

استدعى الكونجرس نيكسون مرتين ، فيما يتعلق بفضيحة ووترجيت استدعت لجنة ‏مجلس الشيوخ التي تحقق في اقتحام ووترجيت نيكسون في عام 1974 للأشرطة ‏والسجلات في أكثر من مناسبة ، على الرغم من أنه رفض ، ورفضت المحكمة في نهاية ‏المطاف محاولة من اللجنة لتنفيذ أحد مذكرات الاستدعاء.‏
 
ومع ذلك ، فإن اللجنة القضائية بمجلس النواب ، التي كانت تحقق أيضًا في عملية ‏السطو التي كلفت نيكسون حياته المهنية ، استدعت المستندات التي انتهى الأمر ‏بتسليمها نيكسون - على الرغم من أن اللجنة لم تعتقد أنه سلم كل ما لديه.‏
 
 

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