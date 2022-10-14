ترامب ليس الأول.. 4 رؤساء أمريكيين استدعاهم الكونجرس للاستجواب

كتبت: نهال أبو السعود

صوتت لجنة مجلس النواب المعنية بالتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكى ‏العام بالإجماع على استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى تصعيد جهود ‏اللجنة للبحث فى تأثيرات التمرد.‏

على الرغم من وجود العديد من مذكرات الاستدعاء القضائية للرؤساء من قبل، إلا أن ‏مذكرات الاستدعاء الصادرة عن الكونجرس لشاغلي البيت الأبيض السابقين ‏نادرة.‏

وفقا لشبكة ايه بي سي، أدلى العديد من الرؤساء بشهاداتهم طواعية أمام الكونجرس، ‏لكن لم يتم إجبار أي رئيس حالي على المثول، ومنهم:‏

جون تايلر وجون كوينسي آدامز

استدعى الكونجرس الرئيسين بعد أن تركا المنصب بالفعل في عام 1848 بعد اتهامات ‏من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بأن وزير الخارجية آنذاك دانيال ويبستر أساء ‏استخدام الأموال من أجل "صندوق طوارئ" سري يستخدمه الرؤساء في عمليات ‏استخبارات سرية.‏

هاري ترومان

استدعت لجنة مجلس النواب، والتي بلغت ذروتها خلال حقبة الحرب الباردة ‏Red ‎Scare‏ ، الرئيس السابق هاري ترومان للحصول على معلومات حول "برنامج الولاء" ‏الخاص به ، والذي كان يهدف إلى ابعاد أي شخص موال للاتحاد السوفيتي. .‏

صدر أمر الاستدعاء بعد أن ترك منصبه وتمحور حول تعيين ترومان لمساعد وزير ‏الخزانة الذي ترددت شائعات عن وجود علاقات شيوعية وقال ترومان في رسالة إنه لن ‏يوافق على أمر الاستدعاء على الرغم من "رغبته الشخصية" في التعاون ، مستشهدا ‏بفصل السلطات في الدستور.‏

ريتشارد نيكسون

استدعى الكونجرس نيكسون مرتين ، فيما يتعلق بفضيحة ووترجيت استدعت لجنة ‏مجلس الشيوخ التي تحقق في اقتحام ووترجيت نيكسون في عام 1974 للأشرطة ‏والسجلات في أكثر من مناسبة ، على الرغم من أنه رفض ، ورفضت المحكمة في نهاية ‏المطاف محاولة من اللجنة لتنفيذ أحد مذكرات الاستدعاء.‏

ومع ذلك ، فإن اللجنة القضائية بمجلس النواب ، التي كانت تحقق أيضًا في عملية ‏السطو التي كلفت نيكسون حياته المهنية ، استدعت المستندات التي انتهى الأمر ‏بتسليمها نيكسون - على الرغم من أن اللجنة لم تعتقد أنه سلم كل ما لديه.‏