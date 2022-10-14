تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 757 شاحنة و98 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 427 شاحنة و46 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 330 شاحنة و52 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما ستغادر السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1132 راكبا بموانئها المختلفة.