تحليق 35 رحلة بالون غرب الأقصر على متنها 700 سائح من حول العالم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

مع تحسن حالة الطقس والانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة وقرب قدوم الموسم السياحى الشتوى، شهدت محافظة الأقصر حالة من الإقبال الكبير على رحلات البالون الطائر، اليوم الجمعة، بخروج 35 رحلة أقلت على متنها حوالى 700 سائح من حول العالم، للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة بشريط نهر النيل من السماء.

وتخرج فجراً فى غرب محافظة الأقصر، رحلات البالون والتي تقل على متنها عشرات السائحين من حول العالم، حيث أنه مع قرب دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر.

ويقول خالد سليمان أحد العاملين بقطاع البالون، تبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاي والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربي وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

ويضيف خالد سليمان لـ"اليوم السابع"، تستعد الشركات فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

وتعتبر رحلات البالون الطائر، من أهم رحلات المغامرة والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.



تحليق رحلات البالون فى البر الغربي