تحرير 5 محاضر وضبط دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية الطب البيطري بالأقصر، حملة مكبرة برئاسة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري، بالاشتراك مع الدكتور محمد رزق رئيس مجلس مدينة الطود، والعقيد عبد الحميد بك فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، نجحت فى ضبط 165 كيلو دواجن ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً للقرار رقم 475 لسنة 2021 والقرار رقم 477 لسنة 2021، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على المحلات والمجازر.

وخرجت الحملة بعضوية الدكتور أيمن أوليت مدير إدارة الطود البيطرية، والدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة التفتيش، والدكتورة هناء أبو الحمد مدير إدارة الخدمات، والدكتور إبراهيم رياض مدير ورئيس قسم المجازر، والمقدم عمرو بدران رئيس مباحث التموين، ومحمود على حسن مفتش التموين بالطود، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي الكميات المضبوطة 165 كيلو جرام، وبيانتها 129 كيلو جرام دواجن ومصنعات الدواجن مجمدة تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإجمالي كمية 8 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم، و9 كيلو جرام من كبدة مجمدة مستوردة غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط إجمالي كمية 13 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر ولا توجد عليها أي أختام.

كما نجحت تلك الحملات فى تحرير عدد 3 محاضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وإتخاذ اللازم قانونياً، كما شنت الإدارة البيطرية بمركز إسنا بقيادة الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامه عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 7 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر ولا توجد عليها أي أختام، وتم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم اتخاذ اللازم قانونياً والحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة، وذلك حفاظاً على صحة سلامة المواطنين.



جانب من ضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك



ضبط 165 كيلو دواجن ومصنعات دواجن غير صالحة